Уолл-стрит пережила худший декабрь с 1930-х годов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Нынешний квартал оказался для фондового рынка США худшим с 2008 года Richard Drew / AP

Нынешний декабрь оказался худшим для фондового рынка США со времен самых тяжелых годов Великой депрессии, пишет Financial Times. С начала месяца по четверг индекс S&P 500 упал на 11,6%. Между тем за полный декабрь 1931 г. индекс потерял 14,5%, а за декабрь 1930 г. – 6,3%.

Пессимистичные настроения