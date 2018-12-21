Уолл-стрит пережила худший декабрь с 1930-х годов
Этот год кладет конец девятилетнему росту фондового рынка США
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Нынешний квартал оказался для фондового рынка США худшим с 2008 года
Richard Drew / AP
Нынешний декабрь оказался худшим для фондового рынка США со времен самых тяжелых годов Великой депрессии, пишет Financial Times. С начала месяца по четверг индекс S&P 500 упал на 11,6%. Между тем за полный декабрь 1931 г. индекс потерял 14,5%, а за декабрь 1930 г. – 6,3%.
Пессимистичные настроения
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