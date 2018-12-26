Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Иран: казни против санкций

Санкции начинают душить экономику Ирана

Правительство увеличивает поддержку малоимущих
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Правительство Ирана ожидает, что доходы его бюджета снизятся из-за санкций США, но намерено повысить зарплаты бюджетникам и выделить $14 млрд на субсидии для малоимущих. Одновременно правительство ужесточило борьбу с коррупцией и даже уже казнило нескольких человек.

По проекту бюджета доходы уменьшатся на 3,7% до 2086 трлн риалов в следующем финансовом году, который начнется в середине марта, дефицит бюджета ожидается на уровне 1120 трлн риалов. При планировании бюджета правительство учло не только нынешние санкции, но и приготовилось к их ужесточению, утверждает аналитик, чье имя FT не стала раскрывать. С января курс риала опустился более чем на 50%, на черном рынке доллар стоит около 110 000 риалов. По оценкам МВФ, инфляция в Иране ускорилась примерно до 30% в последние месяцы, а ВВП страны опустится более чем на 3% в этом году и на 3,6% в 2019 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике