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Санкции начинают душить экономику Ирана Vahid Salemi / AP

Правительство Ирана ожидает, что доходы его бюджета снизятся из-за санкций США, но намерено повысить зарплаты бюджетникам и выделить $14 млрд на субсидии для малоимущих. Одновременно правительство ужесточило борьбу с коррупцией и даже уже казнило нескольких человек.

По проекту бюджета доходы уменьшатся на 3,7% до 2086 трлн риалов в следующем финансовом году, который начнется в середине марта, дефицит бюджета ожидается на уровне 1120 трлн риалов. При планировании бюджета правительство учло не только нынешние санкции, но и приготовилось к их ужесточению, утверждает аналитик, чье имя FT не стала раскрывать. С января курс риала опустился более чем на 50%, на черном рынке доллар стоит около 110 000 риалов. По оценкам МВФ, инфляция в Иране ускорилась примерно до 30% в последние месяцы, а ВВП страны опустится более чем на 3% в этом году и на 3,6% в 2019 г.