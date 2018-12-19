Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: Лекарствам в Тегеран можно
Швейцария готовится создать механизм для торговли с Ираном
Ее инициатива не будет нарушать санкции США
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Швейцария не входит в ЕС, традиционно придерживается нейтралитета и имеет развитый фармацевтический сектор
Валерий Шарифулин/ТАСС
Швейцария близка к запуску платежного канала, который позволит компаниям продавать еду, медикаменты и медицинское оборудование Ирану. Его создание еще обсуждается с США, которые ввели санкции против Тегерана.
В мае США вышли из международного соглашения об иранской ядерной программе, а затем ввели санкции, запрещающие компаниям вести бизнес с Ираном. Чтобы Тегеран продолжил соблюдать подписанное в 2015 г. соглашение, ЕС пытается помочь ему обойти эти санкции, и США критикуют европейцев за это. ЕС в ближайшие недели хочет создать механизм для более широкой торговли с Ираном.
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