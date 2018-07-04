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Иран пообещал не выходить из ядерной сделки, пока это ему выгодно

Тегеран будет придерживаться совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) до тех пор, пока это будет экономически выгодно, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани в ходе визита в Австрию. «Если остальные страны-участницы [СВПД] смогут удовлетворить экономические интересы Ирана, мы будем и дальше придерживаться соглашения, даже без участия США», - сказал он после переговоров с президентом Австрии Александром ван дер Беленом, сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Роухани посетил Швейцарию, где на совместной пресс-конференции с президентом Аленом Берсе подчеркнул, что ядерное соглашение является важным достижением и «должно сохраняться в целях поддержания мира и международной безопасности» (цитата по Bloomberg). В ближайшую пятницу в Вене пройдет встреча представителей Ирана и оставшихся пяти стран - участниц соглашения, на которой будут обсуждаться возможности нивелировать экономические последствия выхода США из сделки.

СВПД был подписан в 2015 г. Ираном и группой из шести стран (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия). По его условиям, атомная программа Ирана должна носить исключительно мирный характер, контроль за этим должна осуществлять МАГАТЭ. В обмен на это США, Евросоюз и Совет Безопасности ООН должны снять с Ирана экономические санкции. Однако 8 мая 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки, а в ближайшее время намерен восстановить и ужесточить санкции в отношении Ирана. Так, с 4 августа возобновятся санкции в автомобильном секторе и в отношении торговли золотом и другими металлами, а с 6 ноября будут снова введены ограничения в отношении иранского энергетического сектора и Центробанка, сообщал ранее РБК.

В ходе своего европейского турне Роухани пытается оказывать давление на европейских партнеров, требуя предоставить Ирану инвестиционные и торговые гарантии и угрожая в противном случае выходом из соглашения, передает Bloomberg. Ситуация для иранского руководства осложняется обострением внутриполитической ситуации: новая волна экономического давления со стороны США на фоне традиционно неэффективной экономической политики привела к антиправительственным протестам, пишет Wall Street Journal.