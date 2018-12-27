К проекту строительства порта Тамань может присоединиться РЖД Валерий Матыцин / ТАСС

О том, что РЖД может войти в проект строительства сухогрузного порта «Тамань», «Ведомостям» рассказали два человека, близкие к сделке, участник совещаний в правительстве, а также федеральный чиновник. Такой вопрос будет обсуждаться на совещании в Росморречфлоте сегодня, говорит человек, близкий к сделке, и собеседник «Ведомостей», близкий к РЖД. В том числе будет обсуждаться форма участия РЖД в проекте, знают два собеседника «Ведомостей».

В Минтранс уведомлений о вхождении РЖД в порт Тамань от компании не поступало, говорит представитель министерства. Представители РЖД и Росморречфлота отказались от комментариев.

Поручение сформировать состав инвесторов ранее давал вице-премьер Максим Акимов, рассказывает человек, близкий к одному из участников проекта. Возможно, РЖД построит станцию или будет участвовать в строительстве общепортовой инфраструктуры, говорит один из участников переговоров. А также строить подъездные пути, говорит другой собеседник «Ведомостей». Кроме РЖД в состав консорциума могут войти УГМК «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «Металлоинвест», «Еврохим» и др., рассказывали участники совещаний.

Проект будет реализован по концессии, его стоимость – 232 млрд руб., следует из презентации Минтранса («Ведомости» ознакомились с копией). В феврале – марте от инвесторов может быть подана заявка – частная концессионная инициатива в правительство, говорит участник переговоров. Доля РЖД будет небольшой – не более 10–15%, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к переговорам, но учитывая число остальных участников, она будет такой примерно у всех. Основной вопрос – как будет оформлено акционерное соглашение.

Проектная документация сухогрузного порта Тамань была разработана и прошла госэкспертизу еще в 2014 г., но проект так и не начал реализовываться. Согласно презентации проекта, грузооборот порта должен составить 99 млн т грузов, на территории площадью 724 га должны были расположиться несколько угольных терминалов, контейнерный терминал, а также терминалы металлогрузов и минеральных удобрений. Реализовывать такой проект без участия РЖД было бы невозможно, считает собеседник «Ведомостей», близкий к крупному грузоотправителю. РЖД видит долгосрочную привлекательность в активах по транспортировке угля, а при подтверждении перевозок РЖД сможет давать грузам в направлении порта приоритет, говорит один из грузоотправителей.

Учитывая, что проект получил правительственную поддержку и может стать центром формирования серьезных грузопотоков, для РЖД участие в проекте целесообразно, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Ключевой вопрос — финансовое участие РЖД в проекте и будет ли РЖД координатором проекта с точки зрения присоединения его к действующей железнодорожной сети, заключает он.

Представители СУЭК и УГМК (владеет «Кузбассразрезуглем») от комментариев отказались. Представители «Еврохима» и «Металлоинвеста» не ответили на запросы.