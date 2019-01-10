Экономика / Мировая экономика

США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах

Инвесторы обрели надежду, но стороны еще далеки от соглашения
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США и Китай добились прогресса на продолжавшихся три дня торговых переговорах в Пекине. Это вселило надежду в инвесторов и поддержало в последние дни фондовые рынки. Однако аналитики и знакомые с ситуацией люди предупреждают, что между сторонами все еще остаются существенные разногласия, которые в ближайшие месяцы нужно будет решать на более высоком уровне.

Переговоры стали результатом договоренности лидеров США и Китая на саммите «двадцатки» 1 декабря заключить трехмесячное перемирие в торговой войне. Стороны должны прийти к соглашению к 1 марта, иначе Вашингтон грозит повысить введенные в сентябре импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд c 10 до 25%. Всего в прошлом году США и Китай ввели друг против друга пошлины более чем на $350 млрд.

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