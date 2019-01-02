Китай пытается увеличить международную роль юаня
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Одна из причин исторического решения Китая открыть свою экономику 40 лет назад заключалась в необходимости привлечь прямые иностранные инвестиции. Приход иностранных компаний и сопровождавший его приток капитала преобразил страну, выведя ее на первые места во многих производственных и технологических отраслях, превратив во вторую по величине экономику мира.
В последние годы стали сказываться и негативные последствия чрезмерных инвестиций: избыток производственных мощностей, зависимость экономики от капиталовложений и инфраструктурных проектов. Превращение Китая в мировую фабрику и огромные объемы его экспорта также вызвало недовольство новых властей США, и в 2018 г. президент Дональд Трамп начал с Китаем торговую войну.
Поэтому Пекин пытается перенаправить потоки иностранного капитала на финансовый рынок. Такая смена ориентира с прямых инвестиций в заводы на портфельные инвестиции в акции и облигации подчеркивает, как Китай меняется, стремясь увеличить свое влияние и роль юаня на мировом финансовом рынке, отмечает Financial Times.
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