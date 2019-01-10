Инфляция в России становится труднопрогнозируемой

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ЦБ (на фотографии – председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) будет непросто реагировать на риски, созданные другими властями Андрей Гордеев / Ведомости

«В следующий год мы входим без запаса по уровню инфляции, который был ранее, а также с прогнозом существенного повышения инфляции», – комментировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина повышение ключевой ставки в декабре. Но итоги 2018 г. оказались хуже даже верхней границы прогноза Центробанка (4,2%) – Росстат повысил оценку инфляции до 4,3% с 4,2% по предварительным декабрьским данным. Прогноз инфляции, заложенный правительством в поправки бюджета на 2018 г. (3,4%), остался далеко позади.

По итогам 2017 г. инфляция в России достигла минимальных за новейшую историю 2,5% после 5,4% в 2016 г. и 12,9% в 2015 г.

В декабре рост цен оказался максимальным с января 2016 г. – 0,8% (эту оценку Росстат подтвердил). Подорожавшее продовольствие привело к скачку цен в годовом выражении с ноябрьских 3,8% до 4,3%, пишет в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: цены на него выросли с 3,5 до 4,7%, тогда как на непродовольственные товары – замедлили рост с 4,2 до 4,1% из-за заморозки цен на бензин и ослабления потребительского спроса.