Всемирный банк назвал ключевые риски для роста мировой экономики

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Скорее всего, мировая экономика вырастет ниже базового прогноза, опасается Всемирный банк Christian Hartmann / Reuters

В 2019–2020 гг. мировая экономика будет расти медленнее на 0,1 п. п., чем ждал Всемирный банк в июне прошлого года, следует из его обзора. Рост глобального ВВП замедлится с 3% в 2018 г. до 2,9% в 2019 г. и 2,8% в 2020–2021 гг., ждут эксперты банка. Замедляется рост мирового промышленного производства и мировой торговли, настроения инвесторов ухудшаются, а стоимость акций снижается, перечисляет банк.

Сильнее всего ухудшен прогноз для развивающихся стран – на 0,5 и 0,2 п. п. в 2019–2020 гг. соответственно, сначала рост замедлится до 4,2%, а затем ускорится до 4,5%. Замедление роста внешнего спроса, ужесточение условий финансирования и рост политической неопределенности уже застопорили восстановление развивающихся экономик, пишут эксперты банка.