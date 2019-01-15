Медведев предложил использовать «регуляторную гильотину» для снижения нагрузки на бизнес

Премьер Дмитрий Медведев предложил уменьшить административную нагрузку на бизнес за счет «регуляторной гильотины» Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев предложил кардинально пересмотреть всю систему надзорных требований к бизнесу, исключив избыточные и устаревшие нормы за счет механизма так называемой регуляторной гильотины. «В чем она заключается: все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований», – сказал Медведев на Гайдаровском форуме.

Актуализировать надзорные требования к бизнесу планируется к 1 февраля 2020 г. По словам Медведева, руководители контрольных ведомств назвали такую задачу выполнимой – «но с предварительной подготовкой и с пониманием того, какой массив законодательства должен остаться». На выходе должна сформироваться прозрачная система контроля, которая будет способствовать развитию экономики, заключил премьер.

В качестве примера избыточных требований Медведев упомянул санитарно-эпидемиологические правила приготовления омлета. Согласно этим нормам, по словам Медведева, яичную массу следует вылить на противень или сковороду, толщина массы должна составлять 2,5–3 см, готовить нужно в духовке при температуре от 180 до 200 градусов – иначе нельзя, саркастично заметил премьер.

Сегодня обязательные требования к бизнесу устанавливают более 9000 нормативных актов, говорится в комментарии министра экономического развития Максима Орешкина: избыточные, неэффективные и устаревшие нормы не только дорого обходятся предпринимателям, но и требуют серьезных трудозатрат со стороны контролирующих органов. Механизм «регуляторной гильотины» позволит тотально пересмотреть требования, оставив только те из них, которые реально обеспечивают безопасность, и сформировать систему умного контроля. К этой работе планируется привлечь экспертов, контролеров и регуляторов, а также представителей бизнеса, которые, по словам Орешкина, станут «одним из фильтров» на пути неэффективных и избыточных требований. При этом планируется принципиально новый подход, указывает Орешкин: если раньше шли от требований ведомств (пожарной инспекции, СанПиН и др.), то теперь требования будут классифицированы по видам бизнеса: ресторанный, отельный и т. д.

Непересмотренные требования будут признаны утратившими силу, а затем отменены, подчеркивает Орешкин. Причем риски того, что все старые требования окажутся неизменными, будут исключены, обещает министр.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит ТАСС) выразил надежду, что по итогам оптимизации надзорного законодательства требования к бизнесу сократятся вдвое. Он обратил внимание на то, что «неурегулированные требования со стороны надзоров мешают и создают нервозность бизнеса».

Власти уже давно пытаются решить проблему избыточного надзорного контроля за бизнесом. С 2016 г. в России действуют надзорные каникулы, отменяющие плановые проверки в отношении малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Мораторий по предложению президента Владимира Путина был продлен до конца 2020 г. Инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес, однако она так и не смогла до конца решить эту проблему, указывала «Опора России». По данным Минэкономразвития, число плановых и внеплановых проверок постепенно снижается. Однако, по информации бизнес-омбудсмена Бориса Титова, контролеры компенсируют это дополнительными надзорными мероприятиями. Минэкономразвития, в свою очередь, стремится сократить число проверок, постепенно внедряя риск-ориентированный подход, согласно которому количество проверок зависит в первую очередь не от размера бизнеса, а от присвоенной категории риска. Кроме того, ведомство планирует оценивать регулирующее и фактическое воздействие законов на деловую среду.