Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: Еще два года каникул
Мораторий на проверки малого бизнеса может быть продлен
Но в его эффективности бизнес не уверен – при запрете плановых проверок стало больше внеплановых
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Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок
Наташа Шарапова / Ведомости
Малый бизнес и самозанятые смогут еще два года работать без плановых проверок – во вторник президент Владимир Путин предложил продлить мораторий. Срок действия нынешнего моратория истекает в декабре 2018 г.
Есть сферы, где нужен постоянный и даже более жесткий контроль, объяснил Путин: это касается компаний с высоким профилем риска, деятельность которых напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также предприятий, которые работают в специфических сферах – например, таких, как оборот драгметаллов и камней. «Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», – сказал он.
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