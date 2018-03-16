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Правительство предложило продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

Минэкономики совместно с Генпрокуратурой подготовят поправки о продлении до 2022 г. моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее распоряжение вице-премьера Сергея Приходько.

Подлинность документа РБК подтвердили в аппарате министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Сам Абызов в беседе с изданием пояснил, что продление инициативы будет проводиться в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, инициированной президентом Владимиром Путиным.

Для продления соответствующего моратория потребуются поправки ко второму чтению рассматриваемого Госдумой законопроекта с изменениями в положения о защите прав предпринимателей во время госконтроля. МЭР и Генпрокуратура, в свою очередь, должны направить в правительство проект поправок в течение двух недель после принятия законопроекта в первом чтении.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса действует с 1 января 2016 г. и должен завершиться в конце 2018 г. В новом поручении Приходько предлагается также распространить его и на средний бизнес. «Надзорные каникулы» не затронули предприятия, работающих в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, а также аудиторские организации и компании, управляющие многоквартирными домами.