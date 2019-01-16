Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: Бизнес ждет гильотина

Правительство поможет бизнесу «гильотиной»

Оно в очередной раз пообещало отменить собственные лишние требования
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«Количество так называемых обязательных требований, которые предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено», – признался премьер Дмитрий Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). Требования закреплены более чем в 9000 актов, правительство предлагает пересмотреть их до 1 февраля 2020 г.

Власти регулярно обещают разгрузить бизнес. Например, в октябре 2016 г. тот же Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещал сократить их к 2018 г. на 20%, а к 2024 г. – на 50%. Бизнесу пока легче не стало. Воз и ныне там, сетует первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин: за 2,5 года была пересмотрена всего пара десятков требований. Уже одобрены изменения в 95 актов – но это скромные результаты, согласен федеральный чиновник: требования пересматривались в ручном режиме, компромисс найти было очень сложно.

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