Правительство поможет бизнесу «гильотиной»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сейчас действует порядка 2 млн норм, выполнить полностью их невозможно Ярослав Чингаев для Ведомостей

«Количество так называемых обязательных требований, которые предъявляются к бизнесу при проверках, необоснованно завышено», – признался премьер Дмитрий Медведев (цитаты по «Интерфаксу»). Требования закреплены более чем в 9000 актов, правительство предлагает пересмотреть их до 1 февраля 2020 г.

Власти регулярно обещают разгрузить бизнес. Например, в октябре 2016 г. тот же Медведев оценивал потери бизнеса из-за неэффективного контроля в 5% ВВП, обещал сократить их к 2018 г. на 20%, а к 2024 г. – на 50%. Бизнесу пока легче не стало. Воз и ныне там, сетует первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин: за 2,5 года была пересмотрена всего пара десятков требований. Уже одобрены изменения в 95 актов – но это скромные результаты, согласен федеральный чиновник: требования пересматривались в ручном режиме, компромисс найти было очень сложно.