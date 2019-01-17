Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Потери, покрытые нефтью

Счет текущих операций России показал рекордный профицит

Импорт товаров стал сокращаться из-за слабого спроса
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В 2018 г. профицит счета текущих операций достиг рекордных $114,9 млрд, сообщил Центробанк (против $33,3 в 2017 г.). Ключевую роль сыграл рост положительного сальдо внешней торговли в 1,7 раза до $194,4 млрд: экспорт в стоимостном выражении вырос благодаря подорожавшему топливу, а рост товарного импорта, напротив, замедлился.

Во втором полугодии 2018 г. на фоне низкого внутреннего спроса и девальвации рубля импорт в стоимостном выражении и вовсе упал к тому же периоду 2017 г., замечает ведущий эксперт Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов. Импорт потребительских товаров сократился из-за роста рублевых цен при нерастущих доходах населения, а инвестиционных – из-за санкций, оценивает он. В III квартале 2018 г. рост импорта сдерживало снижение реального эффективного курса рубля на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2017 г., указывал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. Если в 2019 г. реальные доходы россиян все-таки вырастут, а инвестиции в основной капитал сохранятся на уровне 2017 г., импорт может увеличиться на 1–2%, оценивает Пухов.

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Комментарии
akirilov
04:51 18.01.2019
Тогда остаётся риторическим вопрос: почему же курс тогда рубля упал к доллару аж на 17%
50
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