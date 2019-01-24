Власть в Венесуэле может рухнуть вслед за ее экономикой

Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Венесуэла оказалась меж двух президентов

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Венесуэла охвачена огнем протестов против режима Николаса Мадуро Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Венесуэле разразился самый серьезный политический кризис за все годы правления президента Николаса Мадуро. Поздно вечером в среду по московскому времени председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, пообещав бороться с «тиранией и узурпацией» Мадуро и провести свободные выборы. Этому предшествовали трехдневные протесты в Каракасе, поводом для которых стало объявление Верховного суда о начале уголовного расследования в отношении парламента.

Через считанные минуты после заявления Гуайдо его полномочия как «переходного президента» признал президент США Дональд Трамп. «В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на конституцию страны объявила [власть] Николаса Мадуро незаконной, а пост президента – вакантным», – подчеркнул он. Вслед за США временного президента Венесуэлы признали Бразилия, Перу, Аргентина, Колумбия, Парагвай, Эквадор, Коста-Рика, Чили и Организация американских государств (ОАГ), а также Канада, Франция и Грузия.