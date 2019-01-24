Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Хуан Гуайдо: «Мое поколение не успокоится»

Что известно о Хуане Гуайдо, провозгласившем себя президентом Венесуэлы

Новоиспеченный председатель парламента Венесуэлы, ссылаясь на конституцию, объявил Николаса Мадуро нелегитимным президентом, чтобы занять его место до новых выборов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Когда Хуан Гуайдо стал председателем Национальной ассамблеи, никто ничего не мог сказать о его рейтинге, жаловался венесуэльский социолог Луис Виченте Леон интернет-изданию La Patilla. Никому в голову не приходило включать такого малоизвестного политика в какие-либо опросы.

Но вот Гуайдо пообещал в начале года: «Мы выгоним Мадуро и его банду из власти. Мы входим в самый опасный период нашей истории» (цитата по The Washington Post). И немедленно перешел от слов к делу. С Гуайдо не работает обычная риторика Мадуро против оппозиционеров: мол, это очередной осколок бывшей элиты, жаждущей реванша. В 1999 г., когда Уго Чавес пришел к власти, Хуану было всего 15 лет. Его семья, в которой было восемь детей, считалась принадлежащей к среднему классу, но никак не элитой. Отец – гражданский летчик, мама – учительница, один дед – сержант гвардии, другой – капитан ВМФ.

Так что Мадуро подошел с другой стороны. Называл Гуайдо «мальчиком», напирал на его малоизвестность («люди спрашивают, кто это вообще такой») и даже издевался над фамилией, путая ее с Гуайер (так называется река, делящая Каракас на две части, которая прославилась загрязненностью – сюда сливается львиная доля сточных вод столицы).

Но власти сами способствовали популярности никому не известного политика. 13 января Гуайдо ехал из Каракаса в родной штат Варгас. Его остановили силовики в масках из Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN) и 45 минут удерживали в фургоне. Вместе с ним задержали двух журналистов – CNN и колумбийского радио Caracol. Потом всех отпустили. В тот же день в Twitter число его подписчиков скакнуло со 100 000 до 330 000, подсчитала The Washington Post.

Власти потом заявили, что акция была спланирована некими превысившими полномочия чиновниками, которые понесли наказание. А сам герой уверял, что задержавшие его агенты явно симпатизировали оппозиции. «Друзья мои, – сказал им Гуайдо. – Правила игры изменились. Они хотели нас запугать, ответ будет – мы не боимся» (цитата по The Washington Post).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
bogdanov7080
19:56 24.01.2019
Да все правильно делают. Только у нас не сделают. Не зря США поставили тут эту администрацию, чтобы теперь так сносить безобразно. Пока покупает доллары и евро вместо развития собственной экономики, он им нужен.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике