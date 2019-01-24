Что известно о Хуане Гуайдо, провозгласившем себя президентом Венесуэлы

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Хуан Гуайдо, председатель парламента Венесуэлы Yuri CORTEZ / AFP

Когда Хуан Гуайдо стал председателем Национальной ассамблеи, никто ничего не мог сказать о его рейтинге, жаловался венесуэльский социолог Луис Виченте Леон интернет-изданию La Patilla. Никому в голову не приходило включать такого малоизвестного политика в какие-либо опросы.

Но вот Гуайдо пообещал в начале года: «Мы выгоним Мадуро и его банду из власти. Мы входим в самый опасный период нашей истории» (цитата по The Washington Post). И немедленно перешел от слов к делу. С Гуайдо не работает обычная риторика Мадуро против оппозиционеров: мол, это очередной осколок бывшей элиты, жаждущей реванша. В 1999 г., когда Уго Чавес пришел к власти, Хуану было всего 15 лет. Его семья, в которой было восемь детей, считалась принадлежащей к среднему классу, но никак не элитой. Отец – гражданский летчик, мама – учительница, один дед – сержант гвардии, другой – капитан ВМФ.

Так что Мадуро подошел с другой стороны. Называл Гуайдо «мальчиком», напирал на его малоизвестность («люди спрашивают, кто это вообще такой») и даже издевался над фамилией, путая ее с Гуайер (так называется река, делящая Каракас на две части, которая прославилась загрязненностью – сюда сливается львиная доля сточных вод столицы).

Но власти сами способствовали популярности никому не известного политика. 13 января Гуайдо ехал из Каракаса в родной штат Варгас. Его остановили силовики в масках из Боливарианской национальной разведывательной службы (SEBIN) и 45 минут удерживали в фургоне. Вместе с ним задержали двух журналистов – CNN и колумбийского радио Caracol. Потом всех отпустили. В тот же день в Twitter число его подписчиков скакнуло со 100 000 до 330 000, подсчитала The Washington Post.

Власти потом заявили, что акция была спланирована некими превысившими полномочия чиновниками, которые понесли наказание. А сам герой уверял, что задержавшие его агенты явно симпатизировали оппозиции. «Друзья мои, – сказал им Гуайдо. – Правила игры изменились. Они хотели нас запугать, ответ будет – мы не боимся» (цитата по The Washington Post).