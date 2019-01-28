Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4742 от 29.01.2019 под заголовком: Ставка на снижение

Многие страны, пытаясь стимулировать бизнес, снижают ставки налога на прибыль

Но компании все еще предпочитают офшоры
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За последние 18 лет средняя ставка налога на прибыль компаний сократилась на четверть – с 28,6% в 2000 г. до 21,4% в 2018 г. Даже если исключить страны, где налог на прибыль не взимается (12 юрисдикций), снижение было существенным – до 24%. За это время ставку снизили 76 стран, оставили неизменной только 12 и еще шесть стран ее повысили. И если еще в 2000 г. в 12 странах ставка корпоративного налога превышала 40%, в 2018 г. на таком уровне она осталась только в Индии и то в отношении прибыли от дивидендов. К таким выводам пришли аналитики Организации экономического сотрудничества и развития, проанализировав налоговые поступления почти в 100 странах.

Снижение ставок приводит к росту ресурсов для инвестиций, но концентрируются они в руках богатых людей и среднего класса, что увеличивает неравенство, предупреждала директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Это подтверждали результаты исследования Суреша Налларедди и Хуана Карлоса Суареа Серрато из Университета Дьюка и Этана Руана из Гарвардской школы бизнеса: снижение ставки налога на прибыль в США на 1 п. п. увеличивает долю 10% самых обеспеченных американцев в доходах населения на 0,94–1,5 п. п., а 80% выгоды извлекает 1% самых богатых.

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Комментарии
bogdanov7080
06:00 29.01.2019
Проще сделать как наши оккупанты - обложить налогом именно промышленность и производство с высокой добавленной стоимостью, а то может начать развиваться и сделать Россию действительно успешной страной.
10
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