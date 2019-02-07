Льготную ставку налога на дивиденды придется заработать
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Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее. В четверг правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI), рассказал «Ведомостям» представитель правительства. Россия подписала конвенцию два года назад, с тех пор к ней присоединились 87 стран, из которых 19 уже ратифицировали, сообщает ОЭСР.
Конвенция касается двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми компании могут пользоваться как схемами для ухода от налогов. Классическая – создать техническую компанию на Кипре, чтобы российскому юридическому лицу платить за дивиденды и проценты всего 5 и 0% налогов вместо 15 и 20% соответственно.
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