Льготную ставку налога на дивиденды придется заработать

Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: Льгота только работящим

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













На Кипре надо будет вести реальную экономическую деятельность, иначе придется поступиться частью дивидендов Bloomberg / Getty Images

Пользоваться налоговыми льготами в сделках с иностранными компаниями станет сложнее. В четверг правительство одобрило законопроект о ратификации конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с размыванием налоговой базы (MLI), рассказал «Ведомостям» представитель правительства. Россия подписала конвенцию два года назад, с тех пор к ней присоединились 87 стран, из которых 19 уже ратифицировали, сообщает ОЭСР.

Конвенция касается двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которыми компании могут пользоваться как схемами для ухода от налогов. Классическая – создать техническую компанию на Кипре, чтобы российскому юридическому лицу платить за дивиденды и проценты всего 5 и 0% налогов вместо 15 и 20% соответственно.