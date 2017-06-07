Воспользоваться международными льготами будет сложнее

Цель договора – противодействие размыванию налоговой базы М. Стулов / Ведомости

В среду Россия на заседании ОЭСР присоединится к многостороннему соглашению по борьбе с уходом от налогов (MLI). Цель договора – противодействие размыванию налоговой базы. Присоединившиеся к нему страны смогут одновременно ужесточить действующие двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы усложнить использование схем по уходу от налогов. Сейчас они позволяют экономить на налогах, а то и вовсе не платить их. Например, по соглашению с Кипром с дивидендов и процентов нужно заплатить всего 5 и 0% соответственно вместо 15 и 20%.