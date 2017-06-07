Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Льготная стыковка

Воспользоваться международными льготами будет сложнее

В России заработает международное соглашение по борьбе с уходом от налогов

В среду Россия на заседании ОЭСР присоединится к многостороннему соглашению по борьбе с уходом от налогов (MLI). Цель договора – противодействие размыванию налоговой базы. Присоединившиеся к нему страны смогут одновременно ужесточить действующие двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы усложнить использование схем по уходу от налогов. Сейчас они позволяют экономить на налогах, а то и вовсе не платить их. Например, по соглашению с Кипром с дивидендов и процентов нужно заплатить всего 5 и 0% соответственно вместо 15 и 20%.

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