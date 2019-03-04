Досчеты Росстата ускорили рост инвестиций вдвое

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Росстат заново измерил инвестиции Евгений Разумный / Ведомости

Инвестиционный бум в 2018 г., согласно новой оценке Росстата, оказался еще больше, чем он оценивал ранее. После досчетов с учетом вложений малого бизнеса и ненаблюдаемых инвестиций служба пересмотрела рост в первые три квартала до 3,8, 4,6 и 6,4% в годовом выражении соответственно с 3,6, 2,8 и 5,2%. Оценка за январь – сентябрь в результате увеличилась до 5,1% с 4,1%. В IV квартале 2018 г., по расчетам Росстата, рост вложений в основной капитал замедлился до 2,9%. В целом за год с досчетами статистической службы капитальные вложения выросли на 4,3%. Без досчетов их рост был вдвое ниже – 2,2% за год. Минэкономразвития прогнозировало рост инвестиций в 2018 г. на 2,9%.

Показатели роста нефинансовых инвестиций с учетом дооценки и без нее достаточно часто расходятся, замечает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков, небольшими расхождения были лишь в последние годы: 0,3 п. п. в 2016 г. и 0,2 п. п. в 2017 г.; в 2015 г. разница составила 1,8 п. п., а в 2012–2013 гг. – около 5 п. п. Расхождения обычно были сильными, подтверждает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Ненаблюдаемая часть инвестиций досчитывается исходя из пропорций предыдущего года: данные об инвестициях крупных и средних компаний Росстат умножает на коэффициент досчета (отношение инвестиций в целом к инвестициям крупных и средних компаний за предыдущий год). Это не всегда корректно, считает Тремасов. Замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов рекомендует ориентироваться на данные Росстата об инвестициях крупных и средних компаний без досчетов.