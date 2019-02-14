Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4755 от 15.02.2019 под заголовком: Рост – дело техники

Аналитики ЦБ объяснили рывок экономики России техническими причинами

В прошлом году рост ВВП мог быть ниже, а в 2016–2017 гг. – выше оценок Росстата
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Причина зафиксированного Росстатом рекордного за шесть лет роста ВВП на 2,3% в 2018 г. кроется в технических причинах и связана с особенностью статистики, пишут аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию регулятора). После пересмотра данных рост экономики может оказаться ниже, а в 2016–2017 гг. – выше текущих оценок, считают они. Пока Росстат оценивает рост ВВП в 2017 г. на 1,6%, а в 2016 г. – на 0,3%. А за 2018 г., по оценкам аналитиков ЦБ, рост экономики был в диапазоне от 1,7 до 2,3%, что соответствует потенциалу роста экономики.

Одним из ключевых источников внезапного рывка экономики стал пересмотр Росстатом оценки роста строительства за январь – ноябрь 2018 г. – с 0,5 до 5,7%. Росстат уточнил данные по Тюменской области, получив от подрядчиков «Ямал СПГ», «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпрома» итоговые отчетности о сданных работах. В результате в 2018 г. после четырех лет падения в строительстве обнаружился настоящий бум – и сектор вырос на 5,3%.

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