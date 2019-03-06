Проблемы контрактной системы признают и сами чиновники
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За 2018 г. государство и принадлежащие ему госкомпании потратили почти 24 трлн руб. на закупки разных товаров и услуг (около 24% ВВП). И хотя закон о контрактной системе работает уже пять лет, борьбы за эти деньги пока нет.
Уровень конкуренции падает, предупреждают авторы доклада Высшей школы экономики о закупках в 2018 г. А открытой информации становится все меньше – закупки отдельных госкомпаний не раскрываются в Единой информационной системе, а заказчики получили право не размещать в системе информацию о закупках у единственного поставщика. На закрытых аукционах было распределено в 10 раз больше денег, чем в 2017 г., – всего 227 млрд руб., указывают авторы доклада. А всего неконкурентных контрактов было заключено на 5,3 трлн руб., из которых 4,2 трлн приходится на контракты, заключенные после несостоявшегося конкурса, а 1,1 трлн – у единственного поставщика. При этом к результатам общественного обсуждения прислушались только в 0,5% случаев.
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