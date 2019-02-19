Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Проекты не покупаются

Минфин готовит реформу госзакупок

Их сложная процедура может помешать выполнить нацпроекты Владимира Путина
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральному казначейству радикально упростить процедуру госзакупок. Контрактная система сложна и недостаточно гибка и, чтобы реализовать национальные проекты, ее нужно донастроить, приводит Минфин слова Силуанова.

В последние годы государство ужесточало контроль за своими закупками: вводило новые штрафы, сокращало сроки расчета, установило казначейский контроль. В итоге бюрократическая нагрузка стала слишком большой, рассказывает руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов, хотя требуемые документы часто не делают закупки более прозрачными и не помогают бороться с коррупцией. Например, не ясно, зачем нужны дублирующие друг друга план закупок и план-график закупок, говорит он. Можно бесконечно ужесточать закон, но в этой гонке все забыли, что госзакупки – это инструмент обеспечения потребностей государства и механизм должен быть удобным, согласен региональный чиновник, курирующий управление контрактной системы региона.

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