Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

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Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов Евгений Разумный / Ведомости

Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд – с 2014 по 2018 г. (с учетом 5000 руб., выплаченных пенсионерам в 2017 г.) и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 г. Даже электоральный цикл 2018 г., когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным. В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»). Орешкин тогда возразил, что методология Росстата правильная, универсальная и основана на международных принципах. Представитель Росстата не ответил на запрос «Ведомостей».