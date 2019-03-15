Аналитики ЦБ: ускорение инфляции из-за НДС будет ниже прогнозов

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Сергей Портер / Ведомости

Пик годовой инфляции в марте-апреле 2019 г. может оказаться ниже официального прогноза ЦБ, пишут аналитики регулятора в бюллетене «О чем говорят тренды» (может не отражать официальную позицию ЦБ). Сейчас ЦБ прогнозирует, что в эти месяцы инфляция ускорится до 5,5–6% из-за повышения НДС, а затем станет замедляться – до 5–5,5% к концу года и целевых 4% в первой половине 2020 г. В начале марта директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что темпы инфляции оказались ниже ожиданий регулятора и вероятность достижения ею 6% снизилась (цитата по «Интерфаксу»). Аналитики же ЦБ считают, что темпы роста цен окажутся на нижней границе прогноза – 5,5% или даже не достигнут ее.

В феврале 2019 г. годовая инфляция ускорилась до 5,2% с 5% месяцем ранее. Основная причина – медленный рост потребительских цен в начале 2018 г. (эффект базы), из-за которого удорожание фруктов и овощей в годовом сравнении временно ускорилось, полагают аналитики регулятора. Влияние повышения НДС на инфляцию было умеренным, считают они. Месячный рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 0,35% с 0,77% в январе, это примерно соответствует 4% в пересчете на год, указывают они, месячная базовая инфляция в определении аналитиков ЦБ – до 0,3% с 0,6% соответственно. Большая часть влияния повышения НДС на потребительские цены реализовалась в январе, резюмируют аналитики ЦБ.