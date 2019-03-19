Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Рынок ждет от ЦБ смены курса
Экономисты ждут возвращения ЦБ к снижению ключевой ставки в 2019 году
В марте регулятор оставит ее без изменений, солидарны они
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Рынок ждет от ЦБ смены курса
Евгений Разумный / Ведомсоти
Опрошенные «Ведомостями» экономисты единодушны: в пятницу Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,75%. Таков и прогноз опрошенных Reuters аналитиков.
Начало года было удачным, говорит главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: с прошлого опорного заседания ЦБ в декабре индекс валют развивающихся стран вырос на 2,6%, цены на нефть – на 12%, индекс 5-летних российских CDS снизился на 21 пункт, а доходность 10-летних гособлигаций – на 0,26 п. п. Внешние условия стали комфортнее, отмечает она: США и Китай ведут торговые переговоры, Федеральная резервная система США смягчила риторику, новых санкций нет – это снижает необходимость повышения ставки.
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