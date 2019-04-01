Минфин опубликовал новый вариант проекта о неналоговых платежах
Он учел только часть пожеланий бизнеса
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Минфин обсуждает проект с бизнесом, должно быть принято совместное решение
Евгений Разумный / Ведомости
Еще в марте бизнес просил президента Владимира Путина не торопиться с включением неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Концепция Минфина только увеличивает давление на бизнес, жаловались ему бизнес-ассоциации.
Минфин настаивал, что законопроект нужно внести в правительство как можно быстрее, и 1 апреля представил его третий вариант.
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