Минфин опубликовал новый вариант проекта о неналоговых платежах

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Минфин обсуждает проект с бизнесом, должно быть принято совместное решение Евгений Разумный / Ведомости

Еще в марте бизнес просил президента Владимира Путина не торопиться с включением неналоговых платежей в Налоговый кодекс. Концепция Минфина только увеличивает давление на бизнес, жаловались ему бизнес-ассоциации.

Минфин настаивал, что законопроект нужно внести в правительство как можно быстрее, и 1 апреля представил его третий вариант.