Старение населения остается риском для бюджета до 2036 года

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Правительство уже предпринимает шаги, чтобы снизить демографические риски Евгений Разумный / Ведомости

Старение населения остается основным вызовом для расходов бюджета, предупреждает Минфин в бюджетном прогнозе до 2036 г. В понедельник его утвердило правительство.

За 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн человек, в основном в течение ближайших пяти лет, прогнозирует Минфин, а людей старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г.: до 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин. Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн человек к 2024 г. Максимум на 1,5 млн человек к 2035 г., что несопоставимо с сокращением занятых из-за старения населения, спорил замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.