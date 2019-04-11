У «Росатома» появился конкурент в борьбе за опасные отходы

На их переработку претендует также «Российский экологический оператор»

Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Отходы не поделили

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«Росатом» и «Российский экологический оператор» оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов Thomas Peter / REUTERS

«Росатом» и недавно созданный для управления коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (РЭО) оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов, рассказали «Ведомостям» чиновник администрации президента и бывший чиновник, занимавшийся экологией.

Правительство собиралось сделать федеральным оператором отходов I–II классов опасности «Росатом». Но законопроект еще не готов. Он дорабатывается с учетом замечаний государственного правового управления, отмечает представитель «Росатома», правительство планирует вынести его на рассмотрение Госдумы в апреле. Это может произойти в весеннюю сессию, подтверждает представитель вице-премьера Алексея Гордеева.