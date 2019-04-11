Статья опубликована в № 4794 от 12.04.2019 под заголовком: Отходы не поделили
У «Росатома» появился конкурент в борьбе за опасные отходы
На их переработку претендует также «Российский экологический оператор»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Росатом» и «Российский экологический оператор» оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов
Thomas Peter / REUTERS
«Росатом» и недавно созданный для управления коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (РЭО) оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов, рассказали «Ведомостям» чиновник администрации президента и бывший чиновник, занимавшийся экологией.
Правительство собиралось сделать федеральным оператором отходов I–II классов опасности «Росатом». Но законопроект еще не готов. Он дорабатывается с учетом замечаний государственного правового управления, отмечает представитель «Росатома», правительство планирует вынести его на рассмотрение Госдумы в апреле. Это может произойти в весеннюю сессию, подтверждает представитель вице-премьера Алексея Гордеева.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}