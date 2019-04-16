Статья опубликована в № 4797 от 17.04.2019 под заголовком: Статистика против неравенства
Статистика поможет решить проблему имущественного неравенства
Эксперты пытаются посчитать, кому достаются экономические выгоды
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Статистики пытаются посчитать, кому достаются экономические выгоды. Это может помочь решить проблему неравенства населения
Francois Lenoir / REUTERS
Экономисты-ученые давно используют разные данные для оценки неравенства, а самый известный такой показатель, коэффициент Джинни, был придуман в 1912 г. Он показывает степень расслоения общества – обычно с точки зрения годового дохода.
Но некоторые страны, например Австралия и Нидерланды, стараются систематизировать подход и сформировать показатели, позволяющие посчитать, как экономические выгоды распределяются между разными группами населения. Стандартную методологию пытается разработать и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). «Это должно обеспечить максимальный уровень международной сопоставимости результатов», – поясняет экономист ОЭСР Йоррит Звейненбург.
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