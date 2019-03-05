Как считать неравенство

Экономист Ростислав Капелюшников о ненадежности оценок уровня экономического неравенства – и в мире, и в России

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В довесок к любым оценкам неравенства мы всегда получаем огромный «мешок» с множеством вменений, досчетов, корректировок, интерполяций и т. д. Андрей Гордеев / Ведомости

В последние десятилетия в мире развернулась широчайшая пропагандистская кампания, направленная на искоренение экономического неравенства. Мейнстримные политики (Барак Обама, Хиллари Клинтон), мейнстримные представители бизнеса (Уоррен Баффетт, Джордж Сорос), мейнстримные экономисты (Пол Кругман, Тома Пикетти, Джозеф Стиглиц,) пугают нас, что неравенство везде и всюду растет не виданными ранее темпами; что оно уже вплотную приблизилось к рекордным по историческим меркам уровням либо даже превзошло их; что, если так пойдет и дальше, миру грозят неисчислимые бедствия – социальные конфликты, революции и даже распады целых наций. Суммируя в краткой формуле: неравенство – вселенское зло, на борьбу с которым, сомкнув ряды, должны встать все люди доброй воли.

В своих заметках я не буду касаться этической сомнительности этих деклараций, ограничившись обсуждением лишь одного скучного вопроса – о надежности количественных оценок, которые обрушивают на нас алармисты.