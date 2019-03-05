Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: Как посчитать неравенство

Как считать неравенство

Экономист Ростислав Капелюшников о ненадежности оценок уровня экономического неравенства – и в мире, и в России

В последние десятилетия в мире развернулась широчайшая пропагандистская кампания, направленная на искоренение экономического неравенства. Мейнстримные политики (Барак Обама, Хиллари Клинтон), мейнстримные представители бизнеса (Уоррен Баффетт, Джордж Сорос), мейнстримные экономисты (Пол Кругман, Тома Пикетти, Джозеф Стиглиц,) пугают нас, что неравенство везде и всюду растет не виданными ранее темпами; что оно уже вплотную приблизилось к рекордным по историческим меркам уровням либо даже превзошло их; что, если так пойдет и дальше, миру грозят неисчислимые бедствия – социальные конфликты, революции и даже распады целых наций. Суммируя в краткой формуле: неравенство – вселенское зло, на борьбу с которым, сомкнув ряды, должны встать все люди доброй воли.

В своих заметках я не буду касаться этической сомнительности этих деклараций, ограничившись обсуждением лишь одного скучного вопроса – о надежности количественных оценок, которые обрушивают на нас алармисты.

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Комментарии
akouzmenko
10:13 05.03.2019
Наконец-то кто-то написал, что король-то, возможно, и голый. Это я о Пикетти и иже с ним. Постоянно читаешь, что доходы американцев с 80-х годов почти не выросли "в реальном выражении". С другой стороны, оказывается, медианная площадь домов в США с 70-х выросла вдвое, а на душу населения - еще больше. Причем продолжала расти и в 2000-х. Может, выросла доля дохода, которую семьи тратят на жилье? Тоже нет. Как выводы о доходах согласуются с этими фактами? Или вот, вычисления дохода в России с 80-х до наших дней. Например, к которым тов.Гуриев руку приложил. Я все это время прожил, свои доходы считал, и вижу, что это, мягко говоря, сомнительно. Структура расходов семьи в советское время настолько отличалась от нынешней, что сводить изменение доходов к одной цифре практически бессмысленно. Это просто упражнение в софистике, и использовать результат для проведения какой-то практической политики абсолютно неправильно. Внимание к этому вопросу в значительной степени порождено обычной завистью, а популяризаторы-экономисты нашли благодарную аудиторию и эксплуатируют тему. Что действительно важно: 1) Абсолютная бедность. Когда семья вынуждена жить на 10 тыс рублей до вычета коммунальных услуг - это позор, безотносительно к тому, какой у нас коэффициент Джини. 2) Расходы государства должны способствовать поддержке бедных, а не друзей Путина, организации чемпионатов и строительству всяких летающих и плавающих игрушек. 3) Социальные лифты должны работать, в виде доступности образования и физической мобильности населения. Между прочим, ЕГЭ, тут принесло определенную пользу. Вот этими вещами и надо заниматься, а не спорить о значении коэффициента Джини.
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