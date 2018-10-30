Как сломать систему неравенств

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Уровень имущественного неравенства в России не выше, чем во многих других развивающихся экономиках. Однако восприятие несправедливости богатства меньшинства большей частью населения усиливает напряженность в обществе. Ее снижение в ближайшее время вряд ли возможно из-за особенностей структуры национальной экономики и требует продуманной социальной политики.

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью Владимиру Познеру признал, что нынешний уровень имущественного неравенства создает условия для социальной напряженности, и рассказал, что правительство хочет изменить ситуацию за счет повышения доходов наименее обеспеченных слоев общества – пенсионеров и семей с детьми.