Доходы населения рухнули в I квартале из-за стагнации зарплат

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Росстат впервые подсчитал доходы населения по новой методике. Результат получился все равно отрицательный – в I квартале они рухнули из-за стагнации зарплат.

В I квартале реальные располагаемые доходы населения резко упали – на 2,3% в годовом выражении, отчитался Росстат. Ведомство впервые рассчитало их по обновленной методике, пересмотрев статистику и за предыдущие кварталы. По прежней методике падение было бы немногим меньше – 2,2%, но существенно меньшим было бы сокращение доходов в IV квартале 2018 г. – на 0,9%, а не 1,9%.

Предыдущую редакцию методики критиковали и экономисты, и чиновники. Расчет «непрозрачный», качество «ужасное», жаловался первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. В середине марта руководитель Росстата Павел Малков объявил о переходе на новую методику, кроме того, данные будут теперь публиковаться не по месяцам, а по кварталам.

После пересчета оказалось, что доходы населения падали не пять, а четыре года подряд, начиная с 2014 г. Исходя из обновленных данных, в 2018 г. реальные доходы людей не сократились на 0,2%, а выросли на 0,1% с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г. Рост на 0,1% – статистическая погрешность, «мы вступили в шестой год падения доходов», пессиместичен директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Будут ли пересмотрены итоги и предыдущих лет, пока неясно – обновленные данные за 2014–2017 гг. будут опубликованы позже.

Падение в I кватале связано с замедлением роста зарплат, объясняет Минэкономразвития, социальные трансферты почти не росли, а остальные доходы – от предпринимательской деятельности, собственности и ненаблюдаемые – в реальном выражении сокращались. В феврале-марте реальная зарплата не росла, а за I квартал 2019 г. увеличилась только на 0,4% после роста на 4,1% в IV квартале 2018 г. В 2018 г. рост зарплат был связан с индексацией по майскому указу, а также с повышением МРОТа, говорит Тремасов, только к концу 2019 г. зарплаты выйдут в плюс благодаря ожидаемому снижению инфляции. Они будут расти меньше чем на 1% в ближайшие месяцы, ждет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Прогноз Минэкономразвития: рост реальных зарплат – на 1,1%, а доходов – на 1%. Замедление роста реальных зарплат оно объясняет ускорением инфляции и нормализацией роста номинальных зарплат.

Без учета обязательных платежей доходы тоже падали, пусть и не так сильно – на 2%, свидетельствуют опубликованные Росстатом данные реальных доходов населения. Одной из причин падения реальных располагаемых доходов в 2018 г. министр экономического развития Максим Орешкин называл рост вычитаемых из них обязательных платежей. По новым данным Росстата, без их учета реальные доходы выросли бы в 2018 г. на 1,1%. Рост обязательных платежей продолжается уже третий год, говорит Игорь Поляков из ЦМАКПа.

Экономисты пока не могут оценить, насколько сильно новая методика повлияла на данные: Росстат еще должен представить пересчитанные данные за прошлые годы и опубликовать разбивку по компонентам доходов. Но после обсуждения на совете Росстата новая методика кажется корректнее прежней, говорит Тремасов. Устранено большинство ключевых недостатков, говорил главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

По старой методике Росстат при оценке доходов учитывал доходы от продажи валюты, а расходы на ее покупку – в сбережениях. Теперь доходы и расходы на покупку валюты не учитываются, оценивается рост наличной валюты на руках, а также изменения на валютных счетах и в зарубежных банках, указывают эксперты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС. Иначе Росстат считает и расходы на покупку недвижимости – не учитывает покупку жилья на вторичном рынке. Изменение расходов влияет на расчет располагаемых доходов – они равны сумме расходов (включая обязательные платежи) и сбережений.

Изменилась и структура доходов: доля зарплаты выросла, а ненаблюдаемых доходов – снизилась. При пересчете итогов 2017 г. по новой методике доля зарплаты вырастет с 41 до 55%, а ненаблюдаемых доходов – снизится с 26 до 12%, подсчитали аналитики РАНХиГС. Доля зарплаты выросла примерно до 50–55%, согласна Орлова, с этим и связано такое падение доходов в I квартале.

Поддержать доходы могут поступления от финансовых вложений – во втором полугодии 2018 г. начали расти ставки депозитов, считает Орлова. Факторов, которые могли бы вытянуть доходы вверх, нет, спорит Тремасов: среднегодовые ставки, скорее всего, останутся на уровне 2018 г., и доходы от финансовых вложений вряд ли существенно увеличатся, как и заработки от предпринимательской деятельности.