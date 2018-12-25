Как государство добивается от статистиков «правильных» цифр

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Одно из высказываний Владимира Путина на большой пресс-конференции поставило в тупик: как по итогам 2018 г. реальные располагаемые доходы населения могут вырасти на полпроцента, если за январь – ноябрь они упали на 0,1%, предвещая уже пятый год подряд падения этих самых доходов? Как говорил товарищ Сталин, «эти цифры хуже контрреволюции». Ответ последовал через несколько дней: главу Росстата Александра Суринова, человека, всю жизнь проработавшего в системе статистики, сняли с должности и назначили на его место типичного бойкого технократа, ни одного дня в статистике не работавшего и заведовавшего госрегулированием в Минэкономразвития. Так он тут же все и наладит в духе госрегулирования: не будет этих странных коррекций то в сторону повышения одного, то в сторону понижения другого. Например, в сельскохозяйственной статистике, столь мощно колосившейся на радость начальству, которое видело в этом победу импортозамещения и самоизоляции, а потом обнаружившей существенные изъяны, что сам Росстат и подтвердил.

Министр финансов Антон Силуанов заявил об ужасном качестве расчетов реальных доходов населения, тем самым приоткрыв секрет увольнения Суринова: Путин выглядит не очень эффектно, когда твердит о росте зарплат, а доходы падают. Тоже мне парадокс в стране с гигантским теневым сектором, где миллионы людей, как когда-то заявила вице-премьер Ольга Голодец, неизвестно чем занимаются и явно не являются богачами, где доходы от предпринимательства упорно падают – в прошлом году из доля достигла 7,6%. Государство не может сказать, сколько этих «ненаблюдаемых» людей. 20 млн, 30 млн, 38 млн (последняя цифра – от Голодец)? А виноват Суринов... Но и это не ново под луною: управляющий ЦСУ Павел Попов отвечал в 1924 г. на критику Бухарина и Зиновьева, говоривших, что статистика врет: «Не нужно стараться получить желаемую цифру. Всегда необходимо вдумываться в цифры, отражающие жизнь так, как она есть».