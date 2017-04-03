О брехне и статистике

Статистика – очень полезный инструмент в политике. Анекдотическая история гласит, что одной из первых это поняла еще Флоренс Найтингейл – сестра милосердия, известная по Крымской войне середины XIX в. Благодаря анализу статистики смертей в английских военных госпиталях и презентации результатов в виде своеобразной «розы ветров» ей удалось убедить британский истеблишмент в необходимости ужесточить требования по гигиене в армейских бараках и госпиталях по всей стране. Связь большого числа смертей среди раненых с жуткими санитарными условиями до Найтингейл не была политикам очевидной.

Статистика также может быть и опасным оружием. Известный шотландский писатель Эндрю Лэнг, современник Найтингейл, говаривал, что политики используют статистику как пьяный – фонарный столб: не для того, чтобы оказаться в освещенном месте, а для того, чтобы на что-то опереться. В наше время злоупотребление статистикой достигло нового уровня. Политики, как недавно писал Тим Харфорд, автор бестселлера «Экономист под прикрытием», уже не просто преобразуют цифры нужным им образом, а занимаются откровенной брехней. При этом Харфорд ссылался на трактат «О брехне» американского философа Гарри Франкфурта, где проводится различие между лгуном и тем, кого обозначают термином bullshitter. Первого, с точки зрения философа, истина все-таки как-то волнует, поскольку он пытается ее искусно скрыть. Второй же вообще не озабочен истиной, он лишь использует те или иные утверждения так, как ему удобно в данный момент. Ярким примером такого политика современности многие считают Дональда Трампа.

У двух типов обманщиков по классификации Франкфурта есть общее – оба боятся, что рано или поздно их выведут на чистую воду. Для того чтобы это было возможно, статистика должна быть проверяемой. В реальности проверить ее часто сложно по целому ряду причин. Важную роль здесь играют качество данных, их источник, доступность, методы, использовавшиеся для анализа, и т. д. Для подобных проверок в некоторых странах создаются даже целые НКО, специализирующиеся на фактчекинге, например британская организация Full Fact.

Однако при всех сложностях базовым условием проверяемости статистики должна быть профессиональная независимость основного статистического ведомства страны от других политических, регулирующих или административных органов, равно как и от интересов в частном секторе. Эта независимость хоть как-то гарантирует, что лгуны и bullshitters из числа политиков могут быть пойманы.

В этом свете проект передачи функций государственной статистики Министерству экономического развития, рассматриваемый сейчас правительством России, крамольно плох уже на уровне идеи. Даже если мотивирующим фактором подобной передачи выступает низкое качество данных, публикуемых Росстатом. В случае одобрения проекта статистических неточностей и злоупотреблений вокруг меньше не станет, а вот проверять их станет труднее. Лучших инструментов для Флоренс Найтингейл и ей подобных не появится, но число субъектов эссе Гарри Франкфурта точно возрастет.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге