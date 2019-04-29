Статья опубликована в № 4806 от 30.04.2019 под заголовком: Деньги на мужчин
Эксперты предложили властям пересмотреть дополнительные расходы на здравоохранение
Иначе исполнить майский указ Путина по увеличению продолжительности жизни не получится
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Эксперты предлагают бороться с мужской смертностью
Евгений Разумный / Ведомости
В прошлом году президент Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу – к 2024 г. увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. До конца президентского срока она должна вырасти более чем на 5 лет. За предыдущий срок она увеличилась менее чем на 3 года (72,84 года по итогам 2018 г.).
Национальный проект «Здравоохранение», который должен помочь достижению этих целей, стал одним из самых дорогостоящих: на него правительство выделило более 1,7 трлн руб. Вот только распределило оно эти деньги не лучшим образом, приходят к выводу в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС.
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