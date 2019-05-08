Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд рублей

Пока Александр Беглов только указывает, где нужно строить инфраструктурные объекты Дмитрий Волков / ТАСС

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Все проекты из этого плана должны быть достроены до конца 2024 г., предусмотрено их софинансирование из федерального бюджета. (Всего в этом плане проектов на 6,3 трлн руб., половина денег – из федерального бюджета.) Подлинность письма подтвердили два чиновника администрации Санкт-Петербурга, письмо датировано ноябрем прошлого года.

Те же два человека и федеральный чиновник сказали, что Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху проработать предложения Беглова. Представитель Медведева отказался от комментариев, а представители Минэкономразвития и Минтранса не ответили на запрос. Представитель Акимова сообщил, что 17 мая вице-премьер будет в Санкт-Петербурге встречаться с городскими властями и обсудит эти проекты.

Самый дорогой объект в списке врио губернатора – пассажирское железнодорожное кольцо внутри Санкт-Петербурга, которое власти города планируют построить по аналогии с Московским центральным кольцом; в апреле о поддержке этого проекта говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. В письме Беглова впервые названа ориентировочная стоимость кольца – 170 млрд руб.

Другие предложения: Широтная магистраль (прежде называлась Восточным скоростным диаметром, реализация проекта должна была начаться в этом году) за 156 млрд руб., из них 57,7 млрд – средства федерального бюджета, юго-западный железнодорожный обход Санкт-Петербурга за 52,2 млрд, транспортно-логистический центр «Бронка» за 12,3 млрд, реконструкция Московского шоссе за 7 млрд (2,5 млрд из федерального бюджета), первый этап Южной широтной магистрали за 6 млрд руб. Также в список вошли разные путепроводы, развязки, съезды с дорог и проч. Отдельно Беглов указывает на проблему транспортной доступности газпромовского «Лахта-центра»: на второй этап реконструкции Приморского шоссе, новую дорогу и пешеходный переход нужно еще 10,3 млрд руб.

Администрация города по-прежнему хотела бы осуществить все эти проекты, они актуальны, говорит чиновник городской администрации: все они входили в программы развития транспортной инфраструктуры, которые не смогли выполнить прежние губернаторы, в том числе Валентина Матвиенко и Георгий Полтавченко.

Попадание в комплексный план развития магистральной инфраструктуры увеличивает шансы проекта на воплощение и поддержку федерального бюджета. Оценивать проекты должен Аналитический центр при правительстве: его мнение не финальное, но важное для принятия решения.

Фильтр Аналитического центра для включения в магистральный план с 2020 г. проекты не прошли, говорит представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Предложения включить в комплексный план объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга поступали в Аналитический центр, подтвердил его представитель, но качество документов не отвечало методике оценки; центр провел только предварительное ранжирование проектов – и предложил заявителю, т. е. Петербургу, предоставить дополнительные сведения, чтобы провести полную оценку.

Некоторые объекты, появившись, ускорят региональное развитие, в частности повысят комфортность и связанность дорожной сети Санкт-Петербурга, поэтому, считает Аналитический центр, могут быть включены не в комплексный план, а в другие программные документы – если появится более подробная информация, в частности, о социально-экономических эффектах этих объектов.

Для строительства Широтной магистрали, помимо предоставления дополнительной информации, Аналитический центр запросил сведения о возможности привлечь внебюджетные источники финансирования. Аналитический центр сообщает, что, по его информации, городские власти проводят уточнение данных о проектах, а также прорабатывают вопросы их структурирования. Методологические разъяснения Аналитический центр дал и ждет доработанных материалов.

Тем временем администрация Санкт-Петербурга подготовила список первоочередных объектов, которые необходимо начать строить с 2020 г. – вне федерального магистрального плана, хотя для них и нужны субсидии из федерального бюджета. В новый список вошли проекты на гораздо меньшую сумму – 17,4 млрд руб., из которых всего 6,5 млрд город просит у федерального бюджета: первый этап Южной широтной магистрали (балтийское и витебское направления), реконструкция Приморского (только соединение с «Лахта-центром») и Петрозаводского шоссе, новая Южно-Волхонская дорога. Сокращенный список уже направлен в Росавтодор и Акимову, говорит представитель комитета.

От более грандиозных планов город тоже не отказывается. Новый список объектов для включения в федеральный магистральный план с 2021 г. будет подготовлен вместе с РЖД и Ленинградской областью, обещает представитель комитета, но не перечисляет объекты, которые в плане появятся.

В ближайшие годы РЖД совместно с администрацией Санкт-Петербурга планирует большую программу развития транспортной системы, подтвердил представитель РЖД, в этом плане, в частности, организация комфортабельного скоростного пассажирского сообщения, улучшение инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада, строительство путепроводов и улучшение дорожной ситуации в городе. Инвестиции РЖД, говорит он, составят порядка 88 млрд руб., из которых 22 млрд пойдут на развитие пассажирских перевозок.

Пока инфраструктура справляется с грузоперевозками, дополнительные транспортные пути (хорды и обходы) понадобятся, если подходы к портам будут расширены и увеличится грузооборот, говорит председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин: проблема не в том, чтобы объехать Петербург, а в том, чтобы въехать в город, там и нужно строить. На пассажирское железнодорожное кольцо даже 170 млрд руб. не хватит, уверен Иванкин, но оправдан ли проект – большой вопрос, в Санкт-Петербурге не такое интенсивное движение пассажиров, как в Москве, нужно тщательно оценить пассажиропотоки.

В сентябре врио Александр Беглов собирается идти на выборы, его рейтинги у петербуржцев пока низкие. В марте – апреле, по данным ВЦИОМа, у Беглова электоральный рейтинг был 43%, а антирейтинг (доля респондентов, исключающих возможность голосовать за кандидата) – 24%. Рейтинг низкий, но не безнадежный, говорит эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин, сейчас рейтинг мало значит – все зависит от состава соперников. Но проблема Беглова в том, что ему надо выигрывать в первом туре с результатом не менее 55%, поэтому все делается для избежания второго тура – включая встречи с Путиным, строительство петербургской версии «Зарядья» и начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали. Федеральные власти подчеркивают, как много Беглов может сделать для Санкт-Петербурга, как он способен привести в город инвесторов, в том числе на инфраструктурные проекты. Электорат нельзя мобилизовать административными средствами, к примеру затащив бюджетников на участки, считает Макаркин: надо убедить прийти голосовать – и голосовать за Беглова.