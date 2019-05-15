Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: США проигрывают рынок газа

Торговый спор США и Китая повышает шансы «Газпрома» на реализацию новых трубопроводных проектов

Поддержка Китаем российских газовых проектов может возрасти

С 1 июня Китай повысит ввозные пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ) с 10 до 25%. Об этом в понедельник объявил комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. Китайские пошлины в 10% против американского СПГ действуют с сентября 2018 г. Китай – второй импортер СПГ в мире после Японии. В 2018 г. поставки в страну сжиженного газа выросли на 38% год к году и составили почти 54 млн т, где доля США составила 2,16 млн т (данные GIIGNL).

С сентября прошлого года экспорт сжиженного газа из США в Китай практически прекратился и рост пошлины особо ничего не поменяет, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Поставки американского СПГ в Китай за первые четыре месяца этого года составили всего 0,3 млн т, за тот же период прошлого года в страну было направлено 1,4 млн т СПГ, уточняет директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Товарные потоки перераспределились: в Китай идет сжиженный газ из других стран, в том числе из России, а значительная часть американского СПГ идет в Европу, говорит Маринченко.

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Комментарии
bogdanov7080
07:49 16.05.2019
действующая оккупационная администрация создала в России такие условия, что любая новость с мировых рынков для нас негативная и несет ущерб. Так и здесь - выдавят США из Китая, Россию выдавят из Европы. Путин слаб и очевидно глуп если честен. Либо оккупант и агент и тогда умен и силен. Третьего не дано.
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