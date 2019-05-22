Чиновники установят квоты на выбросы компаний, транспорта и ЖКХ

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Правительство предлагает провести эксперимент, установив квоты на загрязнение воздуха Максим Стулов / Ведомости

Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу должен помочь законопроект Минприроды, который на этой неделе был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. «Ведомости» ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель Минприроды. В четверг проект рассмотрит правительство, затем он будет внесен в Госдуму, уточнил представитель министерства. Госдума может принять законопроект еще до конца весенней сессии, говорит председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект был подготовлен для реализации проекта «Чистый воздух», включенного в нацпроект «Экология». К 2024 г. загрязняющие выбросы должны снизиться на 22%, но пока только в 12 городах, где проблема особенно остра. По проекту Росприроднадзор должен установить квоты на выбросы в таких городах и заключить соглашения с предприятиями, работающими в этих городах.