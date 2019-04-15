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РСПП раскритиковал проект Минприроды о квотировании загрязняющих выбросов

Минприроды подготовило и внесло в правительство вторую версию законопроекта о вводимом в России механизме квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Законопроект описывает систему расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. Отправной точкой таких расчетов станут не предельно допустимые концентрации выбросов загрязнителей, а допустимые объемы загрязнений воздуха. Квоты на допустимые выбросы будут распределяться между всеми хозяйствующими субъектами, кроме предприятий, отнесенных к четвертой, наименее опасной категории. Пилотные проекты предлагается ввести в 12 промышленных городах – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите.

Если в первой редакции законопроекта полномочия по определению перечня квотируемых объектов, ассортименту квот и определение допустимых вкладов концентраций были у региональных властей, то в последнем варианте они перешли к федеральному Росприроднадзору.

В РСПП раскритиковали новую редакцию законопроекта. Собеседник издания в союзе отметил, что «в документе отсутствуют принципы и правила распределения квот между объектами, создается коррупциогенная система регулирования». По его мнению, предприятиям могут дать заведомо невыполнимые квоты специально, чтобы «компаниям пришлось выполнять мероприятия, хоть каким-то образом связанные с уменьшением негативного воздействия, от строительства или реконструкции объектов инфраструктуры до покупки новых, отвечающих более высоким экологическим стандартам автомобилей для местных властей». В документе не прописан механизм перераспределения квот. «Квоты – это рыночный механизм, нужно учитывать возможность предприятия перепродать свои квоты или, допустим, отложить их на будущее. Иначе этот механизм нерабочий», – отмечает источник в РСПП. Также в Минприроды не учли социально-экономический эффект от введения новой системы. Многим предприятиям, чтобы достичь нормативов, придется снизить объемы производства или вовсе его закрыть.

Собеседник издания в правительстве пояснил, что новые предложения Минприроды по перераспределению полномочий в пользу центра направлены на сохранение контроля над средствами в рамках нацпроекта «Экология». В текущей версии законопроекта пока еще есть несогласованные замечания от Минэнерго, Минпромторга и Минфина. Так, Минпромторг пытается возглавить межведомственную комиссию по согласованию комплексных планов снижения загрязнений. Предполагается, что разногласия будут устранены в ближайшее время. По данным издания, законопроект находится на особом контроле в администрации президента и должен быть одобрен Госдумой до конца весенней сессии.