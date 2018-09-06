Бизнес / Промышленность

Бизнес договорился с Минфином о смягчении проекта об экологическом налоге

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Бизнес договорился с властями, как будет изменен проект закона о введении экологического налога, представленный Минфином в начале августа. Об этом в четверг объявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и подтвердили замминистра финансов Илья Трунин и президент РСПП Александр Шохин.

Во вторник состоялось совещание у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, в котором приняли участие представители Минфина, РСПП и думского комитета по бюджету и налогам, рассказали «Ведомостям» участник совещания и человек, знающий об этом от нескольких участников. Там и были достигнуты ключевые договоренности, утверждают они.

Договорились выбрать шесть квазиналоговых платежей, которые будут внесены сразу пакетом, отдельной главой в Налоговый кодекс, рассказал в четверг Шохин. Весной Трунин говорил, что речь идет в том числе об экологическом, утилизационном, курортном сборах, а также об отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи. В четверг он уточнил «Ведомостям», что вопрос, какие именно платежи войдут, пока обсуждается с бизнесом, но Минфин по-прежнему поддерживает объявленный ранее список.

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