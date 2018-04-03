Минфин предложил отдать под контроль налоговиков платежи на 250 млрд рублей

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К платежам, которые носят квазиналоговый характер относится в том числе экологический сбор Максим Стулов / Ведомости

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс все платежи, которые носят квазиналоговый характер. Среди них – курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи, перечислил замминистра финансов Илья Трунин (цитата по «Интерфаксу»). По данным Федерального казначейства, всего за 2017 г. бюджет получил в виде таких платежей 221,1 млрд руб., больше всего за счет утилизационного сбора – 206 млрд руб. В 2018 г. поступления за счет него должны вырасти до 247 млрд руб., следует из закона о бюджете на 2018–2020 гг.

Мы предлагаем включить в кодекс те платежи, которые носят квазиналоговый характер и ничем не отличаются от налогов, передал Трунин «Ведомостям» через представителя, их конкретный перечень, правда, еще не определен. Пока единой позиции у власти и бизнеса на эту тему нет, уточнил он (цитата по «Интерфаксу»). В таком подходе есть риски, связанные прежде всего с ответственностью плательщиков, спорит представитель Минэкономразвития. Кроме того, есть много платежей, вопросы взимания которых еще нужно урегулировать, для этого уже подготовлен законопроект, напоминает он.