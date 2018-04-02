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Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все неналоговые сборы

Минфин предложил внести отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает «Интерфакс». Речь идет о различных сборах, в том числе курортном, экологическом, утилизационном и отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи, уточнил он.

«Мы предлагаем все, которые носят квазиналоговый характер (включить в НК). Посмотреть, какие носят такой характер, определиться и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Они могут быть разными. Мне, например, нравится курортный сбор, но он явно не будет первым, потому что надо закончить пилотный проект», - сказал чиновник.

Ранее в правительстве обсуждалась идея создания «кодекса неналоговых платежей». В январе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс.

В марте первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Минфин предложил подходы к законопроекту, определяющему три типа неналоговых платежей. Самой важной и критикуемой бизнесом группой стали платежи, близкие к налоговым, например, платеж за воздействие на окружающую среду, напоминает агентство.

«Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Государственной Думой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся вот этих самых важных платежей, - это по совокупности, наверное, больше 80% платежей, которые заботят представителей бизнеса», - уточнял первый вице-премьер.

Шувалов пояснял, что идея Минфина состоит в том, чтобы вся информация об этих платежах платежей и ответственность содержалась в Налоговом кодексе в рамках специальной главы.

Газета «Коммерсантъ» 19 марта писала, что объем неналоговых платежей, по оценкам бизнеса, составляет 1% ВВП, или более 800 млрд руб. Издание уточняло, что на включении части неналоговых платежей в Налоговый кодекс настаивает Минфин. Источник в правительстве в беседе с газетой говорил, что правительство может включить в Налоговый кодекс шесть наиболее близких к налогам платежей, включая утилизационный и экологический сборы. По словам собеседника издания, это может произойти до конца года.