Сергиев Посад может превратиться в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Сергиев Посад обезображен советским наследием, считают в РПЦ, но сейчас пришло время это изменить ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

Консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ подготовило стратегию развития Сергиева Посада, подмосковного города с населением около 100 000 человек, где находится одна из главных православных святынь – Троице-Сергиева лавра. «Ведомостям» удалось ознакомиться с документом, который представляет собой 300-страничную книгу формата A3, в которой описываются масштабные планы преобразования Сергиева Посада – от транспортной инфраструктуры до строительства медицинских центров и новых музеев. Городские власти оценивают стоимость проекта в 120–140 млрд руб. Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 млрд руб.

300 млн руб. за стратегию

«Рассуждать о перспективах развития Сергиева Посада и не узнать мнение святейшего патриарха неправильно» – так подписал фото со встречи с патриархом Кириллом на своей странице в Instagram депутат Госдумы Сергей Пахомов (в прошлом – мэр Сергиева Посада). Это было в 2017 г., на встрече присутствовал еще один уроженец Сергиева Посада – Михаил Мень (на тот момент возглавлял Минстрой России). «Идею воссоздания и развития исторической части Сергиева Посада как духовного, культурного и туристического центра патриарх поддержал», – вспоминает теперь Пахомов.

В декабре 2017 г. на сайте Минстроя появилась новость, что министерство совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК; теперь – Дом.РФ) и КБ «Стрелка» разработают концепцию развития Сергиева Посада. АИЖК заказало «Стрелке» разработку документов по развитию города, в том числе Стратегии пространственного развития до 2025 г.

В апреле 2018 г. на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры Пахомов представил концепцию развития города. После этого РПЦ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города в столицу православия, рассказал источник в правительстве и подтвердил собеседник, близкий к РПЦ. В результате в январе 2019 г. по распоряжению правительства была создана рабочая группа по развитию Сергиева Посада. Сейчас эта группа формирует перечень объектов, которым требуется «бюджетное финансирование для проведения ремонтных, восстановительных, строительно-монтажных работ», сообщил представитель Минэкономразвития.

За стратегию и ряд других документов Дом.РФ заплатила «Стрелке» 300 млн руб., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон (официально комментировать эту цифру Дом.РФ и «Стрелка» не стали). Впрочем, в публичном доступе этот документ так и не появился.

Что изменится в Сергиевом Посаде

Разработанный «Стрелкой» проект предполагает практически полную перестройку центра города и деление его на две части: духовную и административную. Центры мировых религий сегодня функционируют по открытой модели, пишут авторы концепции, без противопоставления духовного центра и светской части города. В качестве примеров приводится Ватикан, Иерусалим и Мекка.

«Концепция – это некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры, – говорит мэр Сергиева Посада Михаил Токарев. – Речь идет о том, как в одном месте соединить духовный центр, туризм и интересы местных жителей». Преобразования, по его словам, коснутся центра города площадью примерно 400 га (весь город занимает около 1200 га).

«Сейчас среда вокруг Троице-Сергиевой лавры обременена наследием советского периода, которое ветшает и становится непригодным. Все это нужно либо восстанавливать, либо менять», – объясняет необходимость реконструкции города глава церковного совета по искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Культурно-представительский центр появится на пр-те Красной Армии вокруг лавры. Он будет включать музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршую богословскую библиотеку, конгресс-центр, гостиницу, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа. «Нужно постепенно разгружать монастырь, перенаправить туристов в новые музеи, в 3D-кинотеатр, занять их, чтобы они поменьше времени проводили непосредственно в лавре, потому что монахам очень трудно жить в таком шумном месте», – считает протоиерей Леонид. В 2018 г. Сергиев Посад посетило около 2 млн туристов. Священнослужитель считает, что после разрыва отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом (в январе он предоставил автокефалию новой православной церкви на Украине) Россия становится «главным форпостом православия в мире».

Чтобы разместить новые объекты, все госучреждения перенесут в административно-деловой центр (вдоль ул. Симоненкова, в противоположном от лавры конце города). В нем планируется разместить 23 государственных и муниципальных учреждения: администрацию, БТИ, управление соцзащиты, суд, следственный отдел, прокуратуру, отдел судебных приставов, пенсионный фонд, УФСБ, пожарно-спасательную часть, инспекцию ФНС, профсоюз работников культуры, управление здравоохранения, военный комиссариат и МВД.

Предлагается трансформировать и жилые районы – построить 11 районных и 20 локальных центров (общая площадь жилого строительства составит около 800 000 кв. м). Районный центр должен объединять супермаркет, кинотеатр, спорткомплекс, диагностический кабинет и центр госуслуг, а локальный – школу, детсад, аптеку, магазин, остановку общественного транспорта и спортивную площадку.

«Сергиев Посад – город одной улицы, 36 000 транспортных средств ежедневно проезжает через центр города», – говорится в стратегии. Чтобы снять транспортную проблему, предлагается построить Новый Восточный объезд (в конце 2018 г. вокруг города достроен Западный объезд), построить транспортно-пересадочный узел, который объединит железнодорожный вокзал и автовокзал, а также построить новые и модернизировать старые вертолетные площадки (всего пять). А на базе аэродрома «Вихрево» будет создан одноименный аэропорт. Это обеспечит логистическую инфраструктуру для проведения событий всероссийского и международного уровня, проходящих в Сергиевом Посаде, говорится в стратегии. Максимальная пропускная способность аэропорта составит 1 млн человек в год. «О регулярных рейсах из такого аэропорта речи не идет. Из него сможет летать частная авиация и бизнес-джеты», – говорит глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Концепция полностью соответствует принятому в 2017 г. генплану города, поэтому вносить изменения в него не требуется, отмечает Токарев.

Сколько это будет стоить

«Стрелка» не оценивала стоимость работ. Токарев считает, что реализация всей концепции может обойтись в 120–140 млрд руб. По его словам, примерно 90% планируется профинансировать из федерального бюджета, остальное – деньги Московской области. Эксперты Colliers по просьбе «Ведомостей» подсчитали, что инвестиции в жилье, школы, культурно-просветительские объекты могут обойтись примерно в 85–100 млрд руб. (без учета транспортной и инженерной инфраструктуры).

Сейчас правительству Московской области даны рекомендации по доработке перечня объектов, сообщил представитель Минэкономразвития РФ. Окончательное решение, в том числе по объему финансирования, будет принято федеральным правительством. Рабочая группа при Минэкономразвития должна сформировать перечень конкретных мер по этому проекту, до тех пор решения о размере и источниках финансирования не могут быть приняты, говорит сотрудник аппарата правительства.

«Весь консолидированный бюджет Московской области – 672 млрд руб., – говорит профессор МГУ Наталья Зубаревич. – Думаю, они надеются на набожность высоких начальников. В этом есть рациональное зерно. Но у Московской области масса других нерешенных вопросов: дороги, мусорная проблема, дефицит детских садов и школ».

С точки зрения туристической привлекательности Сергиев Посад – особенный, поэтому есть смысл в том, чтобы разделить туристический, духовный и светский, административный центры, говорит президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Сама эта идея не плохая и не хорошая, все зависит от проработки и реализации. Но надо взвешенно принимать решение по административным зданиям – нужно ли их действительно сносить и строить новые», – считает она.

«Данный проект может стать примером иконического проекта развития целого города, проект может быть реализован в долгосрочной перспективе, с привлечением профессиональных девелоперов и тотальной поддержкой города и государства», – полагает директор направления стратегического консалтинга в компании CBRE Ольга Земцова. Важным условием успеха, по ее мнению, будет развитие транспортной инфраструктуры, например создание скоростных электричек до Москвы, для повышения комфортности и привлекательности города для нынешних жителей и новых резидентов.

Пресс-службы РПЦ и КБ «Стрелка» не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель правительства Московской области отказался от комментариев.