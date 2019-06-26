Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Избежать гильотины

Часть ведомств просят вывести их из-под действия регуляторной гильотины

Бизнес считает, что механизм должен распространяться на всех

Число требований, которые контролеры предъявляют бизнесу во время проверок, необоснованно завышено, признал в январе премьер-министр Дмитрий Медведев. И предложил провести регуляторную гильотину – проанализировать все требования контролеров и необоснованные отменить.

Всего в России действует около 2 млн видов требований и 221 вид контроля. Регуляторная гильотина позволит сократить число требований вдвое, оценивал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

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