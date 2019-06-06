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Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на налоговый контроль

Ведомости
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«Регуляторную гильотину» необходимо распространить на налоговый и валютный контроль, а также на надзор со стороны ЦБ. Об этом в интервью РБК заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В России постоянно меняется Налоговый кодекс, отмечает Кудрин. По его мнению, такие изменения должны происходить существенно реже. Председатель Счетной палаты также обратил внимание на расширение сферы лицензирования. «С одной стороны, гильотину применяем, с другой – наращиваем ограничения», – подчеркивает он.

Многие сферы сейчас изымаются из-под действия «регуляторной гильотины», говорит Кудрин: «Мои коллеги, которые ознакомились с этим списком, удивились, потому что не почувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут сокращаться».

В январе премьер Дмитрий Медведев заявил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено. Для того чтобы изменить ситуацию, он предложил механизм «регуляторной гильотины». Он предусматривает, что все существующие требования будут пересмотрены и необоснованные утратят силу. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, «регуляторная гильотина» позволит сократить число требований вдвое.

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Бизнес
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РФПИ заключил соглашение о партнерстве с China Energy Engineering Corporation

Ведомости
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о стратегическом партнерстве с крупной китайской компанией China Energy Engineering Corporation (CEEC). Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Первым проектом для сотрудничества станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской области. В дальнейшем разработка проектов будет вестись как в России, так и странах СНГ.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерство с компанией CEEC позволит осуществить строительство современной энергетической инфраструктуры и укрепить связи с Китаем. Президент CEEC Дун Бинь в свою очередь заявил, что успешное выполнение масштабных проектов в России возможно благодаря мощным финансовым ресурсам его компании.

«Мы с большим удовольствием начинаем стратегическое партнерство с РФПИ и верим, что объединяем усилия во имя будущих успехов. Важно дорожить каждым шагом, чтобы добиться взаимовыгодных результатов», – подчеркнул он.

CEEC присутствует в различных сегментах электроэнергетики и имеет обширный опыт в строительстве инфраструктуры – дорог, мостов и аэропортов.

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Новости

Министр иностранных дел Венгрии предложил пересмотреть санкции против России

Ведомости
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Сейчас пришло время для того, чтобы провести анализ целесообразности сохранения санкций против России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.

Санкции должны были нанести ущерб российской экономике и создать условия для реализации минских договоренностей, сказал министр. По его словам, ни того, ни другого не произошло. «Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет», – сказал Сийярто.

Венгрия не хочет «страдать от конфронтации между Западом и Востоком» и продвигает взаимовыгодное сотрудничество на основе международного права. Она всегда выступала за глубокий и полноценный анализ последствий санкций, добавил министр.

В 2014 г., после присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины страны Евросоюза, США и другие государства ввели персональные и секторальные санкции против России. В ответ Москва запретила импортировать некоторые продукты из этих стран.

Бизнес
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«Газпром нефть» и Shell создают совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО

Ведомости
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«Газпром нефть» и Shell договорились о создании на базе «Меретояханефтегаз» совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках сделки британо-нидерландская компания выкупит у «Газпром нефти» 50%-ную долю в уставном капитале предприятия. Соответствующие документы стороны подписали на Петербургском экономическом форуме.

«Меретояханефтегаз» владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр «Меретояханефтегаза», составляют около 1,1 млрд т нефти.

Закрыть сделку стороны планируют в конце 2019 г. – начале 2020 г. после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных условий. В соответствии с акционерным соглашением управление компанией будет осуществляться партнерами на паритетных началах.

В дальнейшем «Газпром нефть» и Shell изучат новые возможности для реализации совместных проектов, в том числе за пределами России, заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Это не первый совместный проект «Газпром нефти» и Shell. У них уже есть СП «Салым петролеум девелопмент», которым партнеры также владеют на паритетных началах. Оно с 2003 г. занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО с совокупными запасами 168 млн т, говорится на сайте компании.

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Технологии
Новости

Роскомнадзор: ФСБ и «Яндекс» решили вопрос с передачей ключей шифрования

Ведомости
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«Яндекс» и ФСБ нашли «приемлемое решение» по передаче ключей шифрования. Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

По его словам, в Роскомнадзор не поступало из ФСБ никаких требований. Это является «примером эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ», отметил он. «Яндекс» заявил, что не будет предоставлять ключи шифрования, но, «очевидно, в ходе диалога они [с ФСБ] нашли приемлемое решение», указал Жаров.

4 июня РБК со ссылкой на источники написал, что несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». За прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил ключи, хотя на это отводится не более 10 дней, отмечали собеседники издания.

«Яндекс» в тот же день прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. «Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», – констатировал «Яндекс». ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления. «Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», – сказал он.

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Политика
Новости

Путин допустил вмешательство неподконтрольных власти российских интернет-ресурсов в выборы в США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отверг обвинения во вмешательстве России во внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. «Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь самих США нет и не было никогда», – заявил он на Петербургском экономическом форуме в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. При этом Путин допустил, что на выборы в США пытались повлиять неподконтрольные российским властям интернет-ресурсы.

Путин предложил США и другим странам установить единые правила использования подобных ресурсов: «Мы много раз предлагали в последние месяцы президентства господина Обамы выработать правила и закрепить их в каких-то межправительственных соглашениях по поводу использования современных коммуникационных ресурсов». По его словам, администрация Обамы в последние месяцы его президентства согласилась на выработку таких правил, но сделать ничего не успела. Аналогичные предложения были направлены и в администрацию Трампа, но дело снова застопорилось, отметил президент.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. После публикации доклада Мюллера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.

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Бизнес
Новости

Мордашов допустил объединение «Ленты» и «Утконоса»

Ведомости
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«Севергрупп» может объединить ритейлера «Лента» и онлайн-гипермаркет «Утконос», сказал владелец группы компаний Алексей Мордашов в интервью Bloomberg TV.

Пока объединение не планируется. «Севергрупп» сначала необходимо изучить, как использовать синергию «Ленты» с «Утконосом», отмечает Мордашов. Необходимо соблюсти интересы миноритариев и сохранить публичный статус ритейлера, подчеркивает он.

При этом, по словам Мордашова, стратегически когда-нибудь в будущем имеет смысл объединить эти компании, чтобы избежать конфликта интересов.

«Севергрупп» 4 июня завершила скупку бумаг у миноритариев «Ленты». Ее доля в ритейлере достигла 78,73%. Представители «Севергрупп» и сам Мордашов ранее несколько раз заявляли, что рассчитывают на сохранение публичного статуса «Ленты».

Бизнес
Новости

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

Ведомости
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В России можно постепенно, к примеру по 10% в год, вводить ограничения на использование пластиковой посуды, заявил в интервью РБК министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

По его словам, он против «революционных движений» и за эволюцию. Можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды и за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если «это будет безболезненно», отметил Кобылкин.

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр. На уровень премьера Дмитрий Медведева и президента Владимира Путина вопрос пока не выносился, рассказал Кобылкин: «Президент и председатель правительства – это конечные точки, куда мы вносим только хорошо продуманные и взвешенные решения».

В мае Колыблкин сообщал, что Минприроды готовит введение ограничения на продажу одноразовой посуды. Он отметил, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу. В марте премьер Медведев, сославшись на опыт Евросоюза, заявлял, что России рано или поздно придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды.

Политика
Новости

Путин предсказал мировую катастрофу в случае продолжения гонки вооружений

Ведомости
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Мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе, об этом он заявил на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на ПМЭФ-2019. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки», – предупредил президент.

По словам Путина, к переговорам надо привлечь руководство всех стран, обладающих ядерным оружием, иначе в 2021 г. исчезнут последние инструменты, ограничивающие гонку вооружений. Допустимым может стать даже размещение оружия в космосе. Он добавил, что Россия не отказывается продлевать договор по СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», – сказал Путин.

При этом российский лидер сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм – Трамп также озабочен большими расходами стран на вооружение. «Эти деньги можно было бы направить на другие цели», – добавил Путин.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США.

Бизнес
Новости

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости
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Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, заявил президент Владимир Путин, выступая 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, Москву вполне устраивает стоимость нефти на уровне $60–65 за баррель.

Путин добавил, что в бюджете России заложена цена нефти в $40 за баррель. В Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти, отметил президент, подчеркнув, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Нефть значительно подешевела с начала месяца на новостях о запасах в США и в связи с обострением торгового конфликта Вашингтона и Пекина. В среду, 5 июня, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с января.

В четверг, 6 июня, нефтяные цены растут, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржы. К 14.22 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла более чем на 1% до $61,3 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 0,7%, подорожав до $52 за баррель.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Технологии
Новости

Фонд Ролдугина создаст центр для одаренных детей в Подмосковье

Ведомости
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Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, создаст в Подмосковье центр для одаренных детей по модели центра «Сириус» в Сочи. Соответствующее соглашение фонд подписал с подмосковным правительством на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), передает ТАСС.

Отбирать студентов будет экспертный совет фонда по результатам их участия в олимпиадах, турнирах и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня. Программы центра будут бесплатны.

Фонд «Талант и успех» был учрежден в декабре 2014 г. по инициативе президента Владимира Путина. Путин возглавляет его попечительский совет. Президиумом попечительского совета руководит помощник президента Андрей Фурсенко. Цель фонда – выявлять и поддерживать детей, одаренных в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В июне 2015 г. в Сочи при поддержке фонда был открыт центр «Сириус». Ежемесячно в центр приезжают 800 детей от 10 до 17 лет из всех регионов страны. Путин регулярно встречается с воспитанниками «Сириуса». В последний раз президент посетил детский образовательный центр в Сочи в сентябре 2018 г.

РБК осенью прошлого года писал, что фонд «Талант и успех» в ближайшие три года получит из федерального бюджета 6,3 млрд руб. Издание ссылалось на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг. В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. В 2018 г. субсидии фонду составили почти 2 млрд руб.

Технологии
Новости

Вексельберг рассказал, что помешало тестировать беспилотник «Яндекса» в «Сколкове»

Ведомости
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Тестированию беспилотных автомобилей «Яндекса» в «Сколкове» помешало заявление в Генпрокуратуру, заявил на Петербургском экономическом форуме председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг. «Мы заключили соглашение с «Яндексом», который хотел опробовать у нас на территории беспилотный транспорт. У нас начало ездить беспилотное такси. И – не буду называть конкретно – один из жителей нашего инновационного города написал заявление в Генпрокуратуру, сказал, что очень обеспокоен, что ездит беспилотник, а у него дети. И Генпрокуратура на сегодняшний день запретила эксплуатацию, и мы находимся в непростом диалоге с правоохранительными органами», – цитирует его The Bell.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Ведомостям» прокомментировали слова Вексельберга: «Запрета на тестирование от Генпрокуратуры у нас нет».

В октябре прошлого года «Яндекс» в тестовом режиме впервые в России запустил беспилотное такси на территории инновационного центра «Сколково». Беспилотный автомобиль можно было вызвать через приложение «Яндекс.Такси». Если клиент находился в «Сколкове», то приложение предлагало ему услугу поездки на беспилотном такси по обычному тарифу. В салоне автомобиля «всегда будет находиться инженер-испытатель, следящий за его движением», сообщалось в материалах «Яндекса».

В 2016 г. «Яндекс» начал работу над технологией беспилотного управления автомобилем. Разработчики создали три прототипа таких автомобилей: два – на базе Toyota Prius и один – на Kia Soul. Беспилотники «Яндекса» умеют пропускать пешеходов, распознавать и объезжать препятствия и применять экстренное торможение, убеждает компания в сообщении. В феврале 2018 г. беспилотная машина компании впервые проехала по улицам Москвы после снегопада. В июне того же года беспилотный автомобиль «Яндекса» преодолел 789 км, доехав от Москвы до Казани. В 2019 г. «Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей, сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Медведев и Волож протестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

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