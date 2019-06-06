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Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на налоговый контроль

«Регуляторную гильотину» необходимо распространить на налоговый и валютный контроль, а также на надзор со стороны ЦБ. Об этом в интервью РБК заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В России постоянно меняется Налоговый кодекс, отмечает Кудрин. По его мнению, такие изменения должны происходить существенно реже. Председатель Счетной палаты также обратил внимание на расширение сферы лицензирования. «С одной стороны, гильотину применяем, с другой – наращиваем ограничения», – подчеркивает он.

Многие сферы сейчас изымаются из-под действия «регуляторной гильотины», говорит Кудрин: «Мои коллеги, которые ознакомились с этим списком, удивились, потому что не почувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут сокращаться».

В январе премьер Дмитрий Медведев заявил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено. Для того чтобы изменить ситуацию, он предложил механизм «регуляторной гильотины». Он предусматривает, что все существующие требования будут пересмотрены и необоснованные утратят силу. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, «регуляторная гильотина» позволит сократить число требований вдвое.