Китаю есть что предложить инвесторам на долговом рынке

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Китайский долговой рынок становится все более важным для иностранных инвесторов REUTERS

Доходности гособлигаций США и ведущих европейских стран в этом году опустились до самого низкого уровня за последние годы или вовсе до рекордного минимума. Но у гособлигаций Китая они сейчас находятся примерно на таком же уровне, как в январе 2019 г. Хотя некоторые инвесторы не исключают, что китайские еврооблигации до конца года также могут подорожать и их доходности снизятся.

Китайский долговой рынок становится все более важным для иностранных инвесторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Пекин делает свои финансовые рынки более доступными для них, поэтому они значительно увеличили свое присутствие там в последние годы. По данным Wind, к октябрю 2018 г. зарубежным инвесторам принадлежало 8,1% гособлигаций Китая по сравнению с 2,7% в феврале 2016 г. И совокупный размер китайского долгового рынка вырос с $2,1 трлн до $12,4 трлн за последние 10 лет, свидетельствуют данные Банка международных расчетов. Такими темпами он скоро может обогнать японский долговой рынок, став вторым по величине в мире после американского.