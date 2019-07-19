Слабый спрос мешает экономике расти

Экономике не хватает спроса Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале рост российской экономики ускорился – до 0,8% в годовом выражении после 0,5% кварталом ранее, оценило Минэкономразвития в обзоре «Картина деловой активности». За полугодие экономика выросла на 0,7%.

Основной вклад в рост ВВП во II квартале, как и в I квартале, внесло промышленное производство (в общей сложности 0,8 п. п.), вклад других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) был около нуля. Такая ситуация свидетельствует о низком совокупном спросе, признает Минэкономразвития.

На слабость совокупного спроса указывают и снижение числа вакансий на рынке труда (по данным портала HeadHunter, в июне – на 7% к июню 2018 г.), и падение импорта на 6,5% в июне, несмотря на значительное реальное укрепление рубля, и резкое замедление инфляции, перечисляет министерство. К 15 июля рост потребительских цен замедлился до 4,5% в годовом выражении после пиковых 5,3% в марте. На проблемы в экономике указывал и индекс PMI компании IHS Markit: в июне он опустился до 49,2 пункта и впервые с января 2016 г. оказался ниже критической отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения. Ожидания бизнеса, показывало исследование, из-за низкого спроса и покупательной способности на внутреннем рынке упали до трехмесячного минимума. Главным риском слабый спрос называли и 72% опрошенных ВЦИОМом предпринимателей.