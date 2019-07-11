О чем на самом деле спорят Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина
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Перепалка Минэкономразвития и Центрального банка (ЦБ) о резервах экономического роста и возможных стратегиях его стимулирования продолжается уже месяц. Сначала спорили о потребительском кредитовании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что большого вреда от него нет, поскольку никакого пузыря регулятор там пока не наблюдает. Министр Максим Орешкин утверждал, что пузырь уже есть и именно из-за него в России может случиться рецессия.
Затем перешли к денежным вливаниям в экономику. По расчетам Минфина, к концу этого года размер ФНБ превысит 7% ВВП, это значит, что излишек можно потратить. Позиция Минэкономразвития – потратить немедленно, не дожидаясь рецессии, чтобы стимулировать рост, например кредитуя покупку российских товаров иностранцами. Позиция ЦБ – лучше иметь большие резервы, низкую инфляцию и нулевой рост, чем неустойчивый рост (возможно, просто всплеск экономической активности), высокую инфляцию и маленькие резервы. То есть тратить ничего не надо.
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