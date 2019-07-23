Около половины мусорных полигонов работает с нарушениями

Но их владельцы не несут за это даже административной ответственности

Большинство полигонов в России переполнено, это ведет к самовозгораниям, в воздух попадают ядовитые вещества Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Из 1155 законных полигонов в России, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, только 48,8% соответствуют требованиям закона, показал анализ Росприроднадзора (данные на 1 июня). «Ведомости» ознакомились с содержанием презентации службы, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Остальные или вообще не провели проверку (248 полигонов), работают без проектной документации (125), без разрешения экологической экспертизы (101), хранят отходы (74) или не отслеживают, как загрязняют окружающую среду (19 полигонов). 28 полигонов находятся на территории населенных пунктов, что незаконно.

Несмотря на такое значительное количество нарушений, к административной ответственности компании, эксплуатирующие полигоны, были привлечены только 12 раз за первое полугодие. Нужно включить полигоны в план проверок на 2020 г., говорится в презентации, с учетом риск-ориентированного подхода принимать административные меры и постоянно проводить профилактику нарушений.

Представитель Росприроднадзора отметил, что служба подготовила письма в региональные управления и что в ближайшее время начнутся проверки полигонов.

Национальный проект «Экология», который, по словам чиновников, должен кардинально улучшить ситуацию с мусором, о законно действующих полигонах не упоминает. К 2024 г. правительство рассчитывает рекультивировать хотя бы 191 нелегальную свалку в черте городов и увеличить долю отходов, идущих на переработку, до 36%. Помочь должна идущая несколько лет мусорная реформа. К 2019 г. регионы должны были подготовить схемы, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора, который бы воплощал их план.

Но сами чиновники шаг за шагом сдают позиции в проведении реформы. Сначала правительство дало отсрочку при подготовке схем до 2022 г. Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю. А затем разрешило до 2023 г. размещать отходы даже на тех полигонах, у которых нет для этого документов, – на близкие, но нелегальные свалки возить мусор дешевле, и операторы отходов должны снизить тариф. Должен появиться реестр временно разрешенных незаконных свалок. Пока его нет.

Представитель ответственного за коммунальные отходы Российского экологического оператора (РЭО) сообщил, что вместе с Росприроднадзором анализируют полигоны, чтобы определить, корректно ли они расположены на схемах, проверяют данные по остаточной емкости, чтобы учитывать ее при корректировках схем и создании новой инфраструктуры.

Долгое время за управление отходами отвечали муниципалитеты, а денег у них немного, объясняет сложившуюся ситуацию Иван Барсола из KPMG: приоритетом было вывезти мусор со дворов и мало кого волновало, что везли его на свалки, существовавшие с 1960–1970-х гг., нарушения на которых никто не устранял. Весь мусорный бизнес был теневой и какая-то его часть такой остается, проблемы на полигонах – накопленные, считает он.

Больше всего нарушений на полигонах обычно в регионах с высокой плотностью населения, говорит научный руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова. Например, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областях. Из крупных городов, в которых нельзя строить полигоны, отходы приходится везти в область. Но там местные власти могут отказаться их принимать. С 2019 г. соседняя с Санкт-Петербургом Ленинградская область оказалась не готова к мусорной реформе, мощности полигонов практически исчерпаны – и если не начать проектирование и строительство в 2020 г., Петербургу грозит участь Неаполя, где случались мусорные катастрофы, предупреждает Соколова.

Большинство полигонов в России переполнено, это ведет к самовозгораниям, в воздух попадают ядовитые вещества, а также к просачиваниям фильтрата в грунтовые воды, объясняет предправления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Размещение отходов происходит под видом рекультивации полигонов, исчерпавших мощность, или отработанных карьеров, или естественных полостей (оврагов) и нет защиты почв и грунтовых вод, ужасается Соколова.

Нарушений столько, что закрыть следует почти все полигоны, но нельзя, некуда будет вывозить мусор, поэтому проблему надо решать постепенно, говорит Нагибин. Можно было бы для начала расходовать деньги, поступающие в бюджет как плата за негативное воздействие на окружающую среду, на рациональную экологически и экономически целесообразную систему обращения с отходами, предлагает Соколова, так уже поступают в Татарстане.

Сложно найти место новому полигону, никто не хочет иметь свалку под окнами, замечает Барсола.

Для системного решения проблемы нужно сначала посчитать, сколько отходов образуется и из чего они состоят, понять, чего именно нужно добиться, и уже затем строить, считает Барсола. Сейчас логика планирования нарушена – РЭО готов вкладывать деньги, бизнес – строить, но пока нет статистики и информационной системы, обобщающей данные об отходах. В таком режиме избежать ошибок невозможно, предупреждает он. Кроме того, не изучен спрос на товары из вторсырья – если будут построены и загружены сортировочные и перерабатывающие комплексы, будет ли у них рынок сбыта, спрашивает эксперт. Нужно оценить, что именно делать из переработанного сырья, предусмотреть господдержку спроса, может быть через госзаказ или налоговые льготы, предлагает он.